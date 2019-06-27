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14:11 27.06.2019

Медведчук договорился о передаче Киеву в пятницу четырех пленных из "ДНР/ЛНР"

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Медведчук договорился о передаче Киеву в пятницу четырех пленных из "ДНР/ЛНР"

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук договорился с главами так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о передаче Киеву четырех украинских пленных, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

"Принято решение об освобождении 4-х граждан Украины (3-е из них военнослужащие), удерживаемых в Донецке и Луганске", - написал Рабинович на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Нардеп отметил, что в ходе прямых переговоров Медведчука с Пушилиным и Пасечником, которые состоялись в четверг, 27 июня, в Минске, также обсуждался ход выполнения Минских соглашений.

Рабинович также обнародовал на своей странице в Фейсбук фотокопию списка пленных украинцев, которых планируют освободить.

Согласно нему, свободу обретут военнослужащий ВСУ Великий Дмитрий Николаевич 1998 года рождения, попавший в плен "ЛНР" 11 сентября 2016 года; командир отделения украинской армии Веремейчик Яков Петрович 1986 года рождения, попавший в плен "ЛНР" 25 мая 2018 года; старшина 53-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск ВСУ Горяинов Максим Анатольевич 1984 года рождения, попавший в плен "ДНР" 22 мая 2017 года.

Также властям Украины будет передан задержанный "МГБ ЛНР" 16 октября 2017 года Михеев Эдуард Анатольевич 1964 года рождения, осужденный за "государственную измену" к 12 годам заключения "военным судом ЛНР".

Как сообщил в Минске журналистам Пушилин, передача представителям Украины четырех пленных произойдет в пятницу в Минске. "Надеемся, что данный шаг, освобождение четырех лиц, позволит стимулировать Украину, и все же в каком-то обозримом будущем мы сможем прийти к обмену всех установленных на всех установленных", - сказал Пушилин.

 

Теги: #днр #медведчук #украина #лнр #пленные
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