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11:41 27.06.2019

Зеленский уволил начальников трех департаментов СБУ

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Зеленский уволил начальников трех департаментов СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Александра Климчука, Даниила Доценко и Максима Емельяненко с должностей начальников департаментов Службы безопасности Украины.

"Уволить Климчука Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в указе№459/2019 от 26 июня, опубликованном на сайте главы государства в четверг.

Указом от 26 июня №460/2019, также обнародованном на сайте президента, Зеленский уволил Даниила Доценко с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Емельяненко президент Украины уволил с должности начальника Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ указом №461/2019, также датированным 26 июня и опубликованном на сайте президента в четверг.

Теги: #зеленский #сбу #кадры
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