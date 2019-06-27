Зеленский уволил начальников трех департаментов СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Александра Климчука, Даниила Доценко и Максима Емельяненко с должностей начальников департаментов Службы безопасности Украины.

"Уволить Климчука Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в указе№459/2019 от 26 июня, опубликованном на сайте главы государства в четверг.

Указом от 26 июня №460/2019, также обнародованном на сайте президента, Зеленский уволил Даниила Доценко с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Емельяненко президент Украины уволил с должности начальника Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ указом №461/2019, также датированным 26 июня и опубликованном на сайте президента в четверг.