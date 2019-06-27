Шесть человек погибли в результате взрыва на предприятии в Китае

Взрыв в цехе биотехнологического предприятия в центральной китайской провинции Хэнань унес жизни шести человек, сообщает Синьхуа.

Взрыв произошел в 19:50 вечера в среду в Xumei Biotech Co. Ооо. в уезде Вэйши. Пять человек погибли на месте, один скончался в больнице, рассказали агентству в местном управлении по чрезвычайным ситуациям.

Еще пять пострадавших получают медицинскую помощь в больнице. Один из них в критическом состоянии.

Причина инцидента выясняется. Глава компании был задержан.