События

06:37 27.06.2019

Шесть человек погибли в результате взрыва на предприятии в Китае

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Шесть человек погибли в результате взрыва на предприятии в Китае

Взрыв в цехе биотехнологического предприятия в центральной китайской провинции Хэнань унес жизни шести человек, сообщает Синьхуа.

Взрыв произошел в 19:50 вечера в среду в Xumei Biotech Co. Ооо. в уезде Вэйши. Пять человек погибли на месте, один скончался в больнице, рассказали агентству в местном управлении по чрезвычайным ситуациям.

Еще пять пострадавших получают медицинскую помощь в больнице. Один из них в критическом состоянии.

Причина инцидента выясняется. Глава компании был задержан.

Теги: #взрыв #жертвы #китай
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