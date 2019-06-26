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18:57 26.06.2019

В харьковскую полицию поступило 64 обращения, связанных с выборами в Раду

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В харьковскую полицию поступило 64 обращения, связанных с выборами в Раду

В полицию Харьковской области с начала избирательной кампании поступило 64 обращения, связанных с внеочередными выборами в Верховную Раду, сообщил начальник ГУ Национальной полиции в области Валерий Сокуренко.

"На сегодняшний день поступило 64 сообщения о нарушении избирательного законодательства", - сказал Сокуренко на совещании в Харьковской областной государственной администрации в среду.

По его словам, по трем обращениям, имеющим признаки уголовного правонарушения, было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 160 (подкуп избирателей) Уголовного кодекса Украины.

По остальным проверка проводится в соответствии с законом Украины "Об обращениях граждан".

Сокуренко также сообщил, что уже зарегистрировалось 226 наблюдателей от общественности, 48 доверенных лиц кандидатов и 14 уполномоченных лиц от партий. Кроме того, за парламентскими выборами будут следить международные наблюдатели (зарегистрировано 247 наблюдателей от 7 международных организаций).

Теги: #полиция #украина #выборы #харьков
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