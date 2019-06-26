События

14:02 26.06.2019

Движение автотранспорта по дороге Киев-Одесса осложнено в связи с ДТП

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На 65 км автодороги М-05 в среду произошло дорожно-транспортное происшествие в с участием легкового автомобиля BMW X3 и грузовика Renault Magnum 480, что привело к осложнению движения, сообщает патрульная полиция Киевской области.

"Водитель иномарки BMW X3 при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество грузовику Renault Magnum 480. Водитель грузовика, в свою очередь, пытался избежать столкновения, однако безуспешно. Как следствие, Renault перевернулся и остановился на двух полосах движения одновременно. Водитель грузовика госпитализирован ", - сообщает патрульная полиция Киевской области в Фейсбуке в среду.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для установления обстоятельств ДТП.

Теги: #киев #дтп #одесса
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Интерфакс-Украина
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