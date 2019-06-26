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14:19 26.06.2019

Штаб ООС сообщил о состоявшемся первом этапе отвода украинских подразделений в Станице Луганской под наблюдением ОБСЕ

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Штаб ООС сообщил о состоявшемся первом этапе отвода украинских подразделений в Станице Луганской под наблюдением ОБСЕ

У КПВВ "Станица Луганская" в среду днем состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением ОБСЕ, о действиях противника в настоящее время неизвестно, сообщает штаб операции объединенных сил.

"Сегодня в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская". Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны. Кроме того, за отводом войск наблюдал лично командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы", - говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбуке.

Теги: #станица_луганская #оос #обсе
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