События

13:07 26.06.2019

В начала суток боевики 15 раз обстреляли украинские позиции

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В начала суток боевики 15 раз обстреляли украинские позиции

Незаконные вооруженные формирования в среду с начала суток осуществили 15 прицельных обстрелов позиций украинских военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил, ни один украинский военный в результате не погиб и не пострадал, сообщает Министерство обороны Украины.

"По состоянию на 12:00 сегодня, 26 июня, напряженность на фронте не спадает – российско-оккупационные войска осуществили уже 15 обстрелов… По имеющейся информации, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, потери врага в результате огневого ответа наших войск уточняются. Ситуация на линии разграничения находится под надежным контролем", сообщил спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

Теги: #оос #минобороны #обстрел
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