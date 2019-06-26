В начала суток боевики 15 раз обстреляли украинские позиции

Незаконные вооруженные формирования в среду с начала суток осуществили 15 прицельных обстрелов позиций украинских военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил, ни один украинский военный в результате не погиб и не пострадал, сообщает Министерство обороны Украины.

"По состоянию на 12:00 сегодня, 26 июня, напряженность на фронте не спадает – российско-оккупационные войска осуществили уже 15 обстрелов… По имеющейся информации, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, потери врага в результате огневого ответа наших войск уточняются. Ситуация на линии разграничения находится под надежным контролем", сообщил спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.