Суд в Киеве отменил переименование Московского и проспекта Ватутина

Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича, сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решение о переименовании ул.Московской на Бандеры и Ватутина на Шухевича", – написал он на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.

Глава УИНП также подчеркнул, что полный текст с мотивацией решения суд обнародует через пять дней.

"Получим полный текст, будем подавать апелляцию", – добавил Вятрович.