События

09:20 26.06.2019

Суд в Киеве отменил переименование Московского и проспекта Ватутина

1 мин читать
Суд в Киеве отменил переименование Московского и проспекта Ватутина

Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича, сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решение о переименовании ул.Московской на Бандеры и Ватутина на Шухевича", – написал он на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.

Глава УИНП также подчеркнул, что полный текст с мотивацией решения суд обнародует через пять дней.

"Получим полный текст, будем подавать апелляцию", – добавил Вятрович.

Теги: #киев #декомунизация #украина #переименование #суд #вятрович
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:06 26.06.2019
Адвокаты Фирташа разочарованы решением Верховного суда Австрии об экстрадиции в США и заявляют о его невиновности

Адвокаты Фирташа разочарованы решением Верховного суда Австрии об экстрадиции в США и заявляют о его невиновности

07:47 26.06.2019
КГГА: призываем киевлян присоединиться к акции "День без полиэтилена", который пройдет 3 июля

КГГА: призываем киевлян присоединиться к акции "День без полиэтилена", который пройдет 3 июля

01:25 26.06.2019
Вашингтон выделит Киеву $4 млн на улучшение защищенности военных складов на территории Украины

Вашингтон выделит Киеву $4 млн на улучшение защищенности военных складов на территории Украины

23:29 25.06.2019
Суд открыл возможность партии Саакашвили участвовать в парламентских выборах

Суд открыл возможность партии Саакашвили участвовать в парламентских выборах

22:41 25.06.2019
Суд в Киеве отменил переименование проспектов Московского и Ватутина

Суд в Киеве отменил переименование проспектов Московского и Ватутина

21:34 25.06.2019
КС признал неконституционным положение статьи УПК, по которому нардепу Савченко избрали арест

КС признал неконституционным положение статьи УПК, по которому нардепу Савченко избрали арест

14:32 25.06.2019
Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США, окончательное решение - за министром юстиции Австрии

Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США, окончательное решение - за министром юстиции Австрии

13:37 25.06.2019
Верховный суд Австрии в деле об экстрадиции Фирташа в США заслушал стороны и объявил перерыв на час

Верховный суд Австрии в деле об экстрадиции Фирташа в США заслушал стороны и объявил перерыв на час

13:35 25.06.2019
Годовой доход отрасли видеоигр в Украине в 2019г вырастет до $203 млн – прогноз

Годовой доход отрасли видеоигр в Украине в 2019г вырастет до $203 млн – прогноз

13:18 25.06.2019
Украинская делегация в ПАСЕ просит Раду срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе Ассамблеи

Украинская делегация в ПАСЕ просит Раду срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе Ассамблеи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пять украинских военных ранены, еще двое травмирован вследствие обстрелов боевиков на Донбассе

В Харькове неизвестные ночью на проспекте Григоренко возвращают таблички с именем Жукова

Трое украинских военных ранены, еще один травмирован вследствие обстрелов боевиков на Донбассе во вторник

Суд в Киеве отменил переименование проспектов Московского и Ватутина

Нефьодов победил в конкурсе на главу таможни

ПОСЛЕДНЕЕ

Тегеран не будет пытаться получить ядерное оружие из-за религиозных убеждений, заявляет Зариф

Спецслужбами задержан экс-боевик, подтвердивший намеренные обстрелы жилых кварталов Донецка с целью дискредитации ВСУ

Глава протокола администрации Трампа отстранен от работы за несколько дней до саммита G-20

Пять украинских военных ранены, еще двое травмирован вследствие обстрелов боевиков на Донбассе

Китай приостанавливает импорт мяса из Канады из-за поддельных ветеринарных сертификатов

На Киевщине бойцовский пес покусал пожилую женщину, пострадавшую госпитализировали

Во Львовской области СБУ разоблачила механизм растраты госимущества на госпредприятии

Рухани заявил Макрону о невозможности повторных переговоров по ядерной сделке

За неуплату алиментов у мужчины конфисковали яхту

В Харькове неизвестные ночью на проспекте Григоренко возвращают таблички с именем Жукова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА