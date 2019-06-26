Спецслужбами задержан экс-боевик, подтвердивший намеренные обстрелы жилых кварталов Донецка с целью дискредитации ВСУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали экс-боевика "ДНР", который подтвердил многочисленные случаи артиллерийских обстрелов боевиками жилых кварталов Донецка с целью дискредитации Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе спецслужбы.

"Сейчас мужчина сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности пророссийских террористов", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

По информации сотрудников СБУ местный житель присоединился к незаконным вооруженным формированиям в Донецкой области в 2016 году. К маю 2019 он находился в одном из артиллерийских подразделений боевиков.

"Злоумышленник, в частности, сообщил о многочисленных случаях артиллерийских обстрелов боевиками жилых кварталов Донецка с использованием запрещенного минскими договоренностями вооружения для освещения в российских СМИ как будто провокаций со стороны ВС Украины. Также он рассказал о переправке на территорию временно оккупированного Донецкая российского оружия и оборудования, в частности мобильной переносной станции спутниковой связи "Аурига" (новейшая разработка ВПК РФ, принята на вооружение РФ в 2014 году) ", - подчеркнули в спецслужбе.

Кроме того, задержанный сообщил об активизации работы ФСБ в среде боевиков для недопущения их перехода на украинскую сторону.

Задержанный уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины. Продолжается досудебное расследование.