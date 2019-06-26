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07:23 26.06.2019

Пять украинских военных ранены, еще двое травмирован вследствие обстрелов боевиков на Донбассе

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Пять украинских военных ранены, еще двое травмирован вследствие обстрелов боевиков на Донбассе

За минувшие сутки боевики на Донбассе 32 раза нарушили режим прекращения огня и обстреливали украинские позиции, вследствие чего пятеро украинских военнослужащих получили ранения и еще двое – боевые травмы, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня. Из них пять раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… За минувшие сутки пять украинских военнослужащих получили ранения, еще двое - боевые травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащий Минским договоренностям", – говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра в Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 19 раз обстреляли позиции ООС: трижды вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; четыре раза район Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды окрестности Марьинки - из минометов калибра 120-мм и автоматических гранатометов; два раза окраины Опытного - из минометов калибра120 и 82-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды район Новотроицкое - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; окраины Невельского - из крупнокалиберного пулемета; возле Талаковки - из стрелкового оружия; вблизи Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Богдановки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военнослужащих были обстреляны 13 раз: район Шумов - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; трижды окраины Южного - из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; четыре раза вблизи Крымского - из миномета калибра 120-мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; три раза в районе Новолуганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; окраины Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; вблизи Зайцевого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки 25 июня два боевика получили ранения.

"С начала текущих суток враг девять раз обстрелял позиции Объединенных сил", – отметили в гтабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" боевики совершили восемь обстрелов позиций ООС: дважды вблизи Широкино - из стрелкового оружия; окраину Старогнатовки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; район Каменки - из минометов калибра 120 и 82-мм; неподалеку Богдановки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; окраину Павлополя - из миномета калибра 120-мм; вблизи Водяного - из стрелкового оружия; район Новоселовки Второй - из минометов калибра 82-мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военных были обстреляны один раз: неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия перемирия", – подытожили в штабе ООС.

Теги: #потери #оос #сводка
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