КС признал неконституционным положение статьи УПК, по которому нардепу Савченко избрали арест

Конституционный суд (КС) Украины принял решение по конституционным жалобам ряда граждан, в том числе народного депутата Украины Надежды Савченко и бывшего главы Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука, относительно положения ч. 5 ст. 176 Уголовного процессуального кодекса, признав эту норму неконституционной.

"Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции Украины (неконституционным) положение части пятой статьи 176 Кодекса, которым предусмотрено, что мера пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не может быть применена к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109 - 114-1, 258 - 258-5, 260, 261 Кодекса (речь идет об Уголовном кодексе Украины - ИФ)", - сообщается на сайте КС во вторник.

В КС считают, что положение ч. 5 ст. 176 УПК допускает применение меры пресечения в виде содержания под стражей на основании чисто формального судебного решения, что нарушает принцип верховенства права. В решении КС отмечается, что оспариваемая норма обосновывает необходимость содержания под стражей только квалификацией преступления, что не обеспечивает и не может обеспечить баланс между целью его применения в уголовном производстве и конституционным правом человека на свободу и личную неприкосновенность.

"В случае ограничения конституционного права или свободы законодатель обязан ввести такое правовое регулирование, которое даст возможность оптимально достичь легитимной цели с минимальным вмешательством в реализацию этого права или свободы. Однако, по мнению Конституционного суда Украины, в данном случае законодатель, установив безальтернативную меру пресечения, а именно содержание под стражей, в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109 – 114-1, 258 – 258-5, 260, 261 Уголовного кодекса Украины, не придерживался указанных требований", - сказано в релизе КС.

Конституционные жалобы подавали нардеп Савченко, экс-глава Апелляционного суда АРК Чернобук, подозреваемая в организации теракта в рок-пабе "Стена" в Харьков Марина Ковтун, а также Игорь Костоглодов.

Согласно ч. 5 ст. 176 (Общие положения о мерах пресечения) УПК, обязательство доказывания перед следственным судьей, судом обстоятельств-оснований избрания подозреваемому, обвиняемому меры пресечения, а также того, что ни одна из других, более мягких мер не может предотвратить доказанные при рассмотрении риск или риски и обеспечить надлежащее выполнение им процессуальных обязанностей, возложено на следователя, прокурора. Поэтому при решении вопроса об избрании лицу меры пресечения следственный судья, суд должны руководствоваться правилом принципа презумпции невиновности о том, что все сомнения относительно доказанности обстоятельств-оснований избрания меры пресечения толкуются в пользу подозреваемого, обвиняемого.