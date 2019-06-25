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15:04 25.06.2019

Осужденный в Беларуси за шпионаж украинский журналист просит о помиловании

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Осужденный в Беларуси за шпионаж украинский журналист просит о помиловании

 Украинский журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси за шпионаж на 8 лет лишения свободы, подал прошение о помиловании, сообщил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук.

"Он подавал прошение о помиловании. Комиссия его рассматривает", - сказал Стук на пресс-конференции во вторник в Минске.

Замгенпрокурора отметил, что "окончательное решение отложено до наступления определенных условий", не пояснив, о каких условиях идет речь.

О задержании Шаройко стало известно 20 ноября 2017 года. По данным Комитета госбезопасности Беларуси, координацию разведывательной деятельности осуществлял сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Минске. За деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, Скворцов был выслан из Беларуси.

Украина, руководствуясь принципом взаимности, выслала из страны белорусского дипломата.

19 февраля 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к восьми годам лишения свободы за шпионаж.

Ранее КГБ Беларуси заявлял, что украинца могут помиловать.

Теги: #шаройко #помилование #беларусь
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