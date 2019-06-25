Верховный суд Австрии начал рассмотрение дела об экстрадиции Фирташа в США

Верховный суд Австрии во вторник начал рассмотрение апелляции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на принятое в феврале 2017 года решение апелляционного суда о его экстрадиции в США.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", помимо самого Фирташа и его адвокатов, на заседании присутствуют народные депутаты Сергей Левочкин, Михаил Папиев, экс-банкир Денис Горбуненко, украинские и австрийские СМИ. Небольшой зал суда переполнен.

Адвокат украинского бизнесмена уточнил агентству, что, согласно австрийскому законодательству, окончательное решение об экстрадиции - за федеральным министром юстиции Австрии.