События

11:51 25.06.2019

Верховный суд Австрии начал рассмотрение дела об экстрадиции Фирташа в США

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Верховный суд Австрии начал рассмотрение дела об экстрадиции Фирташа в США

Верховный суд Австрии во вторник начал рассмотрение апелляции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на принятое в феврале 2017 года решение апелляционного суда о его экстрадиции в США.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", помимо самого Фирташа и его адвокатов, на заседании присутствуют народные депутаты Сергей Левочкин, Михаил Папиев, экс-банкир Денис Горбуненко, украинские и австрийские СМИ. Небольшой зал суда переполнен.

Адвокат украинского бизнесмена уточнил агентству, что, согласно австрийскому законодательству, окончательное решение об экстрадиции - за федеральным министром юстиции Австрии.

Теги: #фирташ #австрия #суд
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