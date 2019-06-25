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10:36 25.06.2019

В МВД хотят изменить регламент реагирования на сообщения о лже-минировании и усилить уголовную ответственность за такие "фейки"

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В МВД хотят изменить регламент реагирования на сообщения о лже-минировании и усилить уголовную ответственность за такие "фейки"

Министерство внутренних дел Украины предлагает пересмотреть алгоритм действий полицейских во время реагирования на сообщения о минировании объектов, а также внести изменения в Уголовный кодекс для усиления ответственности за ложные сообщения.

Как сообщает МВД на странице в соцсети "Фейсбук", в частности, после регистрации таких сообщений о минировании оперативники департамента киберполиции Национальной полиции Украины будут в первую очередь осуществлять безотлагательную проверку на отсутствие "фейка".

Кроме этого, будут инициированы изменения в Уголовный кодекс Украины для усиления ответственности за совершение заведомо ложных преступлений.

В МВД напоминают, что в последнее время участились ложные сообщения о минировании различных объектов. Чаще всего сообщения о лже-минировании поступают от ботов из России и неподконтрольных территорий на востоке Украины с помощью IP-телефонов и Интернета. Однако правоохранители оперативно реагируют на все без исключения сообщения, а на время проверки информации об угрозе временно блокируется деятельность указанных объектов, из-за чего граждане испытывают значительных неудобств, а предприятия терпят убытки.

"Из-за массовых сообщений о минировании тех или иных объектов в столице и других регионах страны за последнее время, мы инициируем подготовку проекта изменений в наших внутренних правовых актах, которые уточняют регламент реагирования органов правопорядка на такие сообщения. Также готовим изменения в Уголовный кодекс для усиления ответственности за такие сообщения. В ряде случаев предложим увеличить срок уголовной ответственности и ограничения свободы на срок более 6-ти лет, а также предусмотреть дополнительно конфискацию имущества в таких случаях", - рассказал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Теги: #полиция #сообщения #мвд #минирование
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