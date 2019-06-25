События

05:40 25.06.2019

Возвращающийся с МКС корабль "Союз МС-11" начал сход с орбиты

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Возвращающийся с МКС корабль "Союз МС-11" начал сход с орбиты

 Пилотируемый космический корабль "Союз МС-11", с канадским астронавтом Давидом Сен-Жаком, космонавтом Олегом Кононенко и американской астронавткой Энн Макклейн включил двигатели для торможения и схода с околоземной орбиты, передает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами.

"Включены двигатели на торможение и сход с орбиты", - сообщил диктор трансляции в ЦУПе.

Корабль отстыковался от МКС. Вскоре произойдет разделение "Союза" на спускаемый аппарат и бытовой отсек, который сгорит в плотных слоях атмосферы. Спускаемый аппарат должен приземлиться недалеко от города Жезказган в Казахстане.

Теги: #мкс #корабль #россия
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