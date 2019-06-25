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04:32 25.06.2019

Трое харьковских полицейских, подозреваемых в организации схемы незаконного обогащения за счет подчиненных, пойдут под суд – прокуратура

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Трое харьковских полицейских, подозреваемых в организации схемы незаконного обогащения за счет подчиненных, пойдут под суд – прокуратура

 Прокуратура Харьковской области направила в Октябрьский районный суд города обвинительный акт в отношении трех сотрудников одного из отделов управления превентивной деятельности главного управления Нацполиции в области по ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды с использованием служебного положения по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

"Правоохранители обвиняются в незаконном обогащении за счет подчиненных работников территориальных подразделений", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, схему организовал 46-летний заместитель начальника отдела. Он привлек к ней двух инспекторов (31 и 44 лет). Полицейские брали с работников подчиненных подразделений деньги за фиктивное прохождения обязательных учебных занятий, беспрепятственное сдачи ежемесячных отчетов, зачетов знаний нормативной базы, в отдельных случаях - за непривлечение к дисциплинарной ответственности.

Деньги за это коллеги подозреваемых перечисляли на банковские карточки. Для конспирации правоохранители использовали счета, оформленные на родственников (одна из карточек принадлежала отцу организатора, другая - жене 31-летнего инспектора).

По данным следствия, всего в течение декабря 2017года - января 2018 года подозреваемым удалось "заработать" таким образом почти 120 тыс. грн.

Теги: #прокуратура #украина #харьков
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