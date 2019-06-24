События

22:38 24.06.2019

Помпео обсудил с наследным принцем Абу-Даби Иран и укрепление безопасности в Ормузском проливе

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Помпео обсудил с наследным принцем Абу-Даби Иран и укрепление безопасности в Ормузском проливе

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник провел переговоры с наследным принцем эмирата Абу-Даби Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном о мерах по обеспечении безопасности в Ормузском проливе и по сдерживанию Ирана.

"Сегодня в Абу-Даби состоялись замечательные дискуссии с Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном о необходимости содействия свободе навигации в Ормузском проливе и совместной работе над противодействием враждебной активности Ирана", - написал Помпео в своем Twitter.

Ранее Помпео побывал с визитом в Саудовской Аравии, где обсуждал королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом укрепление безопасности в Ормузском проливе. При этом Помпео охарактеризовал эту беседу как "конструктивную".

Госсекретарь США отправился в регион Персидского залива на фоне обострения отношений с Ираном. Помпео накануне поездки говорил о намерении обсудить возможность создания глобальной коалиции против Тегерана.

Теги: #помпео #сша #переговоры #оаэ
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