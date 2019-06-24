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22:02 24.06.2019

Геращенко: возвращение РФ в ПАСЕ разрушает принципы и ценности Европы

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Геращенко: возвращение РФ в ПАСЕ разрушает принципы и ценности Европы

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко во время выступления на сессии ПАСЕ заявила, что Россия не выполнила ни одного требования, её  возвращение в ПАСЕ разрушает принципы и ценности Европы, сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Вооруженная агрессия России продолжается уже 5 лет. Результат - около 13 тыс. убитых, 30 тыс. раненых, сотни заложников и политзаключенных Кремля. С начала российской агрессии Ассамблея приняла десятки резолюций, однако, РФ не выполнено ни одной из них. Ассамблея осудила незаконный референдум в Крыму, призвала прекратить преследование крымскотатарского народа и предоставить полный доступ миссии ОБСЕ ... Не выполнено", - акцентировала первый вице-спикер Верховной Рады Украины.

Политик отметила, что количество политзаключенных Кремля составляет около 100 человек и десятков заложников из оккупированного Донбасса. Все они содержатся в полной изоляции, без разрешения на переписку или посещения структурами МККК, другими международными организациями.

"Кремль продолжает незаконно удерживать Олега Сенцова, Владимира Балуха, Павла Гриба и других", - рассказала Геращенко.

Также во время выступления Геращенко обратила внимание на резолюцию №2259 с требованием к России разблокировать судоходство, освободить 24 украинских моряка. И констатировала, что РФ вопреки решению Международного трибунала ООН по морскому праву до сих пор незаконно удерживает украинских военных.

"В письмах, которые я получила от наших моряков Лефортово, они благодарят мир за борьбу, ждут освобождения и пишут, что свобода не ограничивается тюремными стенами. Но почему тогда совесть ограничивается стенами этого зала? ", - отметила Геращенко.

Резюмируя свое выступление, Геращенко сказала: "Вместе с тем, ценой разрушения ценностей и принципов и механизмов влияния Совета Европы обсуждается вопрос предоставления индульгенции России за все совершении ею преступления. Мы не будем голосовать за такие решения и призываем коллег не заниматься фарисейством. И защитить фундаментальные ценности Совета Европы", - подытожила Геращенко.

Теги: #пасе #геращенко #украина
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