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18:42 24.06.2019

В Одессе и других городах местные власти запугивают активистов коммунальными силовыми структурами – отчет ВСК Рады

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В Одессе и других городах местные власти запугивают активистов коммунальными силовыми структурами – отчет ВСК Рады

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов считает необходимым продолжить контроль над расследованием ряда профильных уголовных производств, а также выступает за урегулирование на законодательном уровне правового статуса коммунальных силовых структур.

Соответствующие выводы содержатся в отчете ВСК, опубликованном на сайте украинского парламента в понедельник (проект постановления № 10397)

Комиссия пришла к выводу, что за досудебными расследованиями убийств активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк и бердянского активиста, участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (позывной "Сармат"), покушения на одесского общественного деятеля, главу городской организации партии "Сила людей" Олега Михайлика необходимо продолжить осуществлять контроль.

По нападению на одесского активиста Сергея Стерненко нет результатов расследования, дело не передано в суд, констатируют члены комиссии.

"Комиссией установлено, что местная власть в г.Одесса привлекает коммунальную силовую структуру "Муниципальная стража" для запугивания общественных активистов и поддержки деятельности городского совета противоправными, в том числе силовыми, методами. Аналогичная деятельность имеет место и в других городах Украины", - сказано в отчете.

Комиссия пришла к заключению, что эту проблему можно решить только путем законодательного урегулирования правового статуса муниципальных силовых структур.

В отчете отмечается, что это можно сделать, приняв законопроекты "О муниципальной страже" (№ 2890) и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных положений по вопросам охраны общественного порядка и государственной границы" (№8206).

Комиссия отмечает, что истекли сроки, отведенные Уголовным процессуальным кодексом, на досудебное расследование уголовных производств, которые касаются нападений на Стерненко, Олешко, одесского активиста, члена общественного совета при Национальном антикоррупционном бюро Виталия Устименко, главу одесской городской организации "Народного руха Украины" Михаила Кузаконя и ряда других активистов.

По данным ВСК, в связи с бездеятельностью правоохранительных органов во время досудебного расследования ряда уголовных производств начались служебные расследования. В настоящее время результаты этих расследований комиссии неизвестны.

Согласно отчету, выявлены также факты неоднократного и необоснованного закрытия следственными органами Киево-Святошинского отделения полиции Киевской области уголовных производств по фактам нападений на общественных активистов.

"Комиссия обращает внимание на необходимость существенной активизации усилий правоохранительных органов относительно всестороннего, полного и объективного расследования вышеуказанных уголовных производств и скорейшей передачи соответствующих дел в судебные органы в установленном порядке", - сказано в отчете.

Как сообщалось, 28 февраля Верховная Рада продлила работу ВСК по нападению на Гандзюк.

Этим же решением народные депутаты продлили работу комиссии до 14 мая 2019 года.

Теги: #рада #вск #одесса #активисты
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