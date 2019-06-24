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14:23 24.06.2019

Вятрович не исключает "стихийную декоммунизацию" в Киеве

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Вятрович не исключает "стихийную декоммунизацию" в Киеве

Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович допускает, что если киевские власти не проведут демонтаж подпадающих под закон о запрете пропаганды коммунистического режима памятников и символики, то это может произойти стихийно.

"Я постоянно говорю киевской власти, что если они действительно считают, что такие памятники, например, как памятник Щорсу, имеют художественную ценность, то его стоит демонтировать и убрать с общественного пространства, и таким образом сохранить. Иначе, мы не защищены от того, что произойдет стихийная декоммунизация, которая устранит эти памятники из публичного пространства", - сказал Вятрович в комментарии агентству "Интерфакс-Украины" в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос о киевских памятниках и их элементах.

"И ответственность за это будут нести те люди, которые как бы имитируют желание сохранить эти памятники", - подчеркнул он.

Также глава Института нацпамяти посетовал на то, что не видит результатов работы экспертной группы, которая уже долгое время изучает вопрос демонтажа советского герба со щита памятника "Родина мать" в Киеве. "Результатов работы нет, и конкретных сроков также нет", - констатировал он.

Как пример, Вятрович привел то, что на одном из заседаний этой группы представители Института сварки им.Патона заявляли, что "нужно все оставить так, как есть".

Что касается советской символики на киевском мосту им. Патона, то Вятрович также отметил, что проблема не столько технологическая, как идеологическая.

В то же время, чиновник заявил, что Институт при помощи общественности продолжит добиваться демонтажа данной символики и памятников из публичного пространства Киева.

Как сообщалось, 2 мая днем группа активистов, пикетировавших съезд партии "Доверяй делам" в Харькове, снесли бюст маршала Георгия Жукова, находившийся в нескольких сотнях метров от места проведения партсъезда. По факту сноса памятника полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил, что памятник будет восстановлен в ближайшее время за счет средств благотворительного фонда.

Теги: #киев #декоммунизация #вятрович
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