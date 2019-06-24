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08:40 24.06.2019

Иран будет отвечать на атаки США

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Иран будет отвечать на атаки США

Иран будет атаковать американскую военную технику, если Вашингтон продолжит агрессию против страны, заявил командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Амир Али Хаджизаде.

"У нас есть коллекция американских беспилотников, которая является доказательством того, что США нарушили воздушное пространство Ирана, и она показывает, что они не хотят уважать международное право", - сказал он в интервью агентству ИРНА в субботу.

Генерал пригрозил военными мерами в случае продолжения агрессии со стороны США. "Если такая агрессия будет повторяться, мы добавим другие американские (военные - ИФ) продукты для завершения этой коллекции", - отметил он.

В четверг стало известно, что КСИР сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Между тем, МИД Ирана вызвало временного поверенного в делах ОАЭ, чтобы выразить протест из-за того, что американский беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны, вылетел с базы в ОАЭ, сообщило в субботу агентство "Мехр".

"Исламская Республика не может принять факта, когда делается предложение о предоставлении средств иностранным силам с целью нарушения территории Ирана", - приводит "Мехр" слова директора департамента МИД Ирана по Персидскому заливу Алиреза Энайати.

По его словам, страны "не могут уклоняться от ответственности в таких обстоятельствах".

Накануне в иранский МИД в связи с вторжением в воздушное пространство американского беспилотника был вызван посол Швейцарии, представляющей интересы США в Иране, Маркус Лейтнер.

Теги: #сша #предупреждение #иран #военный
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