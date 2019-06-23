События

21:09 23.06.2019

На водопроводе Торецка появилась вода

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В Донецкой области на водопроводе "Горловка-Торецк" появились первые кубометры воды, о времени начала ее подачи по районам сообщат позже, информирует заместитель руководителя военно-гражданской администрации (ВГА) Торецка Сергей Винник.

"Первые кубометры воды пришли в Торецк! Набираем резервуар. О времени начала подачи воды по районам сообщу позже", - написал он в Фейсбук.

Ранее замглавы ВГА сообщал, что опрессовка водопровода выполняется в этот раз дольше обычного, учитывая характер повреждения. По его словам, на Горловской фильтровальной станции плавно поднимали давление во избежание гидроудара и повторных повреждений водопровода.

Теги: #донецкая_область #торецк #украина #водопровод
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Интерфакс-Украина
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