На водопроводе Торецка появилась вода

В Донецкой области на водопроводе "Горловка-Торецк" появились первые кубометры воды, о времени начала ее подачи по районам сообщат позже, информирует заместитель руководителя военно-гражданской администрации (ВГА) Торецка Сергей Винник.

"Первые кубометры воды пришли в Торецк! Набираем резервуар. О времени начала подачи воды по районам сообщу позже", - написал он в Фейсбук.

Ранее замглавы ВГА сообщал, что опрессовка водопровода выполняется в этот раз дольше обычного, учитывая характер повреждения. По его словам, на Горловской фильтровальной станции плавно поднимали давление во избежание гидроудара и повторных повреждений водопровода.