В Киевской и других областях вечером ожидаются грозы, град и шквалы

Грозы, град и шквалы ожидаются на территории Киевской области и по Украине в ближайшие часы и до конца суток 23 июня, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Согласно сообщению, местами ожидаются шквалы 15-20 м/с.

В связи с этим объявлен I уровень опасности (желтый).

В понедельник, 24 июня, в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами также ожидаются грозы, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).