События

11:25 23.06.2019

В Харькове легковушка въехала в горсовет, водитель в больнице

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Легковой автомобиль Toyota Сorolla въехал в здание Харьковского городского совета на пл.Конституции, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в воскресенье.

Соответствующая информация поступила в полицию в воскресенье около 7:50. "В результате аварии 30-летний мужчина (водитель авто - ИФ) с телесными повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Пассажиров в транспортном средстве не было", - сообщаю в полиции.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции Харькова. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

Теги: #полиция #харьков
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