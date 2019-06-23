В Харькове легковушка въехала в горсовет, водитель в больнице

Легковой автомобиль Toyota Сorolla въехал в здание Харьковского городского совета на пл.Конституции, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в воскресенье.

Соответствующая информация поступила в полицию в воскресенье около 7:50. "В результате аварии 30-летний мужчина (водитель авто - ИФ) с телесными повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Пассажиров в транспортном средстве не было", - сообщаю в полиции.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции Харькова. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.