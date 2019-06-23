"Марш Равенства" проходит по центру Киева

В центре Киева стартовал "марш Равенства" КиевПрайд-2019 под лозунгом "Свобода. Единство. Борьба", организованный организацией "TransGeneration" вместе с трансгендерными активистами из разных регионов Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", движение колонны участников Марша равенства началось в 10:00 с небольшой задержкой от назначенного времени от Дома учителя по улице Владимирской вниз по Бульвару Шевченко по ул.Пушкинской к Льва Толстого. В настоящее время участники мероприятия сформировали колонну для начала Марша и начали движение.

В массовой акции принимают участие несколько тысяч человек, многие из которых имеют при себе символику ЛГБТ-сообщества, а некоторые одеты в различные костюмы. В заявке, поданной организаторами, указывалось 10 тыс. участников.

В этом году основной темой мероприятия является "Свобода. Единство. Борьба", а главным лозунгом - "Наша традиция – это свобода!". Среди лозунгов Марша, которые в этом году используют учасники: "Права человека - превыше всего!", "Все разные - все равные!", "Мой город - город свободных!", "Имею право на любовь и на свободное существование!", "Безопасность человека - развитие страны!", "Нет насилию - да правам!", "Традиция - не данность, наш выбор солидарность!", "Бунтуй, вставай, права не отдавай" и ряд других.

К мероприятию присоединились ряд депутатов Верховной Рады и украинских общественных деятелей, а также депутат Европарламента Ребекка Хармс, посол Канады в Украине Роман Ващук и другие.

У участников Марша, кроме плакатов и радужных флагов можно увидеть государственные флаги Украины и других государств: Великобритании, Польши, Канады, Беларуси.

Проход в огражденную зону проведения марша проводился через несколько входов со стороны станций метро Золотые Ворота и Университет. Рамок металлоискателей на входах не было, правоохранители досматривали сумки при помощи ручных металлоискателей.

По словам организаторов, на данную территорию нельзя будет попасть после начала шествия, также нельзя будет выйти из-за ограждения до завершения мероприятия.

Всю территорию проведения Марша сопровождают сотрудники правоохранительных органов, в частности около ста служащих полиции диалога. Кроме того, по ходу Марша дежурят активисты Красного Креста, волонтеры КиевПрайд и общественные наблюдатели.

Движение колонны проходит в коридоре из кордонов правоохранителей.

Несколько десятков противников Марша зашли на территорию проведения мероприятия и растянули вдоль дороги баннеры с надписью: "Содомия - дорога в ад". Также на обочинах через рупоры и колонки противника Марша проводят антиагитацию.

Эти протестующие ведут себя шумно, но не агрессивно.

Между ними и участниками Марша равенства встали двойной плотной шеренгой сотрудники правоохранительных органов в защитной экипировке.

В настоящее время обстановка контролируется правоохранительными органами.

Параллельно с Маршем равенства в центре Киева уже второй день проходит акция под названием "Всеукраинская стража на защите семей и детей" против КиевПрайда. В частности, на момент начала Марша около 1 тыс. противников собрались на ул.Владимирской у Красного корпуса КНУ им. Т.Шевченко.