В полиции Киева сообщили, что на акцию против Марша равенства в Киеве планировали пронести экскременты, расфасованные по презервативам

На контракцию Марша равенства, проведение которого запланировано на утром воскресенья, планировали пронести экскременты, расфасованные по презервативам, которыми противники марша планировали закидать его участников и представителей полиции, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких "снарядов" с калом. Чтобы наполнить кондомы фекалиями, на Жуковом острове работала целая "калолаборатория". А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали 4 биотуалета", - рассказал Корищенко в комментарии "Громадському.ТВ" на построении всех подразделений полиции.

Как сообщалось, в рамках проведения Марша равенства утром 23 июня в центре Киева закрыли на вход и выход станции метро "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта". Также полиция еще с 18.00 субботы перекрыла движение по центру города, где пройдет марш.