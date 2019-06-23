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07:52 23.06.2019

Боец ВСУ погиб, восемь получили ранения на Донбассе за субботу

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Боец ВСУ погиб, восемь получили ранения на Донбассе за субботу

В субботу, 22 июня, боевики на Донбассе 31 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 8 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пр5есс-центр штаба операции Объединенных сил.

      "За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, восемь человек получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 22 июня одного оккупанта было ранено, уничтожен БПЛА противника и повреждена 1 бронемашина", - говорится в обнародованной в воскресенье утром на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук сводке.

      Вместе с тем, ранее в пресс-центре ООС сообщили, что в ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе н.п. Оленевка подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений воин 24-й отдельной механизированной бригады Сухопутных воск ВСУ.

      "Интенсивный огонь врага исключил эвакуацию тела. Дежурными огневыми средствами был открыт огонь, противник понес потери. Продолжаются мероприятия по возвращению тела погибшего воина", - информировали в пресс-центре ООС.

      С начала текущих суток боевики три раза обстреляли позиции Объединенных сил.

Теги: #оос #сводка #донбасс
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