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05:17 22.06.2019

Кличко подписал Меморандум с французской" компанией "Veolia"

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Кличко подписал Меморандум с французской" компанией "Veolia"

Мэр Киева Виталий Кличко подписал Меморандум с французской компанией "Veolia Central & Eastern Europe S.A." о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, сообщает пресс-служба Киевской городской государственные праздники.

"Киев стремится к сотрудничеству с авторитетными международными компаниями, имеющими успешный опыт реализации проектов в сфере обращения с отходами. Группа "Veolia" является одним из мировым лидеров по разработке решений по управлению системами водоснабжения, отходами и энергией. Поэтому я рад объявить, что сегодня мы подписываем с французской компанией Veolia Central & Eastern Europe S.A. Меморандум о сотрудничестве", - заявил Кличко.

Мер Киева отметил, что столица имеет четкие планы постепенного отхода от технологии захоронения мусора - как от устаревшей и экологически опасной методики.

В июле городские власти намерены запустить пилотные проекты по раздельному сбору твердых бытовых отходов в столице.

"Планируем установить до трех тысяч контейнеров для отдельных фракций - пластика, стекла. Мы встретились с перевозчиками мусора и предложили им разработать и внедрить пилотный проект раздельного сбора на территориях, где они работают. Очень важно, что это будут различные модели, предложенные предприятиями, и мы определим наиболее эффективную", - добавил он.

В планах городского головы развивать бытовую сортировку, направлять вторсырье на переработку. А также создать мусороперерабатывающий комплекс с оборудованием для эффективной переработки органической и других фракций.

"Мы планируем построить мусороперерабатывающий комплекс, который будет иметь общую мощность переработки 700 тыс. Тонн в год и будет включать этап сортировки. В планах, этот мусороперерабатывающий завод будет рядом с заводом "Энергия", который мы сделаем

В компании "Veolia" выразили надежду, что сотрудничество с Киевом будет эффективной.

Теги: #киев #кличко #украина #меморандум
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