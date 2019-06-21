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23:07 21.06.2019

От "Слуги народа" по Киеву баллотируются ресторатор Тищенко, журналист "1+1" Швец, дипломат Яременко

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От "Слуги народа" по Киеву баллотируются ресторатор Тищенко, журналист "1+1" Швец, дипломат Яременко

Партия "Слуга народа" опубликовала своих 13 кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах по мажоритарным округам в Киеве.

Округ № 211 – глава Общественного совета при Голосеевской РГА, член партии "Укроп" Александр Юрченко.

Округ № 212 – заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии медицинского центра "Борис", врач-анестезиолог Максим Перебийнис.

Округ № 213 - врач-стоматолог-хирург в ООО "Клиника Дубновой "Стоматология", президент Всеукраинской общественной организации "Ассоциация имплантологов Украины" Артем Дубнов.

Округ № 214 – специальный корреспондент и ведущий в ООО ТРК "Студия 1+1" Сергей Швец.

Округ № 215 – председатель правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел", экс-генконсул Украины в Стамбуле Богдан Яременко.

Округ № 216 – доктор экономических наук, эксперт научно-экспертного совета Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Леся Забуранная.

Округ 217 – руководитель программы "Реформа системы медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины" в Министерстве обороны Украины Марьяна Безуглая.

Округ № 218 – предприниматель, урбан-активист Дмитрий Гурин, занимающийся проектами в сфере архитектуры и градопланирования.

Округ № 219 – телеведущий, общественный деятель, ресторатор Николай Тищенко.

Округ № 220 – гендиректор директората технического регулирования в строительстве Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины, заслуженный архитектор Украины Анна Бондарь, которая несколько лет занимается проектами развития Подольского района.

Округ 221 – предприниматель в сфере информационных технологий и диджитал Анна Пуртова, которая разрабатывает концепцию электронного образования.

Округ № 222 – частный предприниматель, художественный руководитель студии "Мамахохотала" Роман Грищук, который вошел в список "Топ 30 украинцев до 30, которые достигли успеха в своих сферах деятельности" по версии Forbes,.

Округ № 223 – директор и председатель наблюдательного совета Гданьской судостроительной верфи (Польша) Людмила Буймистер, которая занимается консультациями в сфере альтернативной энергетики и устойчивого развития.

Теги: #киев #украина #слуга_народа #округа
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