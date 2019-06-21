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11:32 21.06.2019

НАПК выявило у нардепа Шуфрича незадекларированных активов на более 27 млн грн

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НАПК выявило у нардепа Шуфрича незадекларированных активов на более 27 млн грн

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в ходе проверки деклараций за 2016 и 2017 годы народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Нестора Шуфрича выявило признаки декларирования недостоверной информации на более 27 млн грн.

Как сообщается в пятницу на сайте НАПК, народный депутат в декларации за 2016 год не указал стоимость ряда своих объектов недвижимости: двух земельных участков, двух жилых домов и 6-ти квартир. Сведения об еще одном участке депутата отсутствуют в декларациях вообще.

"Подавая декларацию за 2017, депутат уже указал информацию о стоимости квартир. Зато стоимость двух арендованных в этом году автомобилей не указал, хотя она присутствовала в договорах аренды, а, следовательно, известная депутату", - сообщает НАПК.

По информации Нацагентства, общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации депутата за 2016 год составляет более 14 млн грн, а за 2017 – более 13 млн грн.

"Ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины", - напомнили в НАПК.

Нацагентство проинформировало о выявленных правонарушениях Национальное антикоррупционное бюро, направив обоснованные выводы.

Теги: #напк #шуфрич #украина
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