Военная прокуратура задержала торговца боеприпасами в Миргороде

Военная прокуратура Полтавского гарнизона задержала торговца боеприпасами во время очередной попытке сбыта взрывчатки в Миргороде, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"При реализации гранат РГД-5, Ф-1 и 3-х тротиловых шашек продавца задержано военной прокуратурой Полтавского гарнизона совместно со следователями Следственного управления и оперативниками Управления стратегических расследований ГУ Нацполиции в Полтавской области. Боеприпасы изъяты", - говорится в сообщении.

Установлено, что торговец оружием - житель Миргорода, бывший военнослужащий.

Правоохранители отметили, что в текущем месяце он успел продать две тротиловые шашки.

По информации прокуратуры, правонарушитель предложил покупателям приобрести у него еще пять гранат РГД-5, однако непосредственно перед сбытом поменял набор "товара" на 3 тротиловые шашки, гранату РГД-5 и гранату Ф-1. Во время их реализации его задержали 20 июня 2019 года в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

В настоящее время продолжаются обыски и другие следственные и процессуальные действия. Фигуранту готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины бывшему военному грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

"Правоохранители ходатайствуют в суде об избрании зачинщику взрывчатых веществ пресечение в виде содержания под стражей", - добавили в ведомстве.