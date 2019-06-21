За минувшие сутки боевики 18 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены три военных

За минувшие сутки боевики 18 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, ранены три украинских военнослужащих получили, у одного военного боевая травма, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"20 июня вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Из них пять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Ранены три украинских военнослужащих, один получил боевую травму", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 12 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В частности, дважды Павлополь - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета, трижды Водяное – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, окраину Новоселовки Второй - из станкового противотанкового гранатомета, н.п. Березовая – из стрелкового оружия, дважды в районе н.п. Чермалык - из станкового противотанкового гранатомета, зенитной установки и стрелкового оружия, Пищевики – из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции украинскхи защитников шесть раз. В частности, н.п. Крымское - из стрелкового оружия, в районе н.п. Луганское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, Травневе - из миномета калибра 120 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета, окраину Майорска – из 82 мм миномета, Новолуганское – из миномета калибра 120 мм, н.п. Новозвановка - из 120 мм миномета и автоматического гранатомета.

По данным украинской разведки 20 июня два боевика уничтожены и трое ранены.

"С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - добавили в штабе.