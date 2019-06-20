Ректор КНУ Губерский пообещал уволить Портнова с должности преподавателя

Ректор Киевского Национального Института им.Тараса Шевченко Леонид Губерский вручную подписал приказ об увольнении Андрея Портнова с должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета, сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.

"Приветствую решение ректора КНУ господина Губерского отменить свой приказ о назначении господина Портнова заведующим кафедрой конституционного права!", - написал Петухов на странице в Фейсбук.

По его словам, будущее юридического факультета и университета в целом должно основываться на открытости, профессионализме и добродетели его преподавателей и студентов.

В свою очередь журналисты в Фейсбуке обнародовали написанный вручную текст приказа с обещанием в пятницу утром оформить его в канцелярии, после чего он вступит в силу.

"Сам приказ об отмене зачисления Андрея Портнова на должность профессора кафедры КНУ. Завтра утром будет оформлен в канцелярии и вступит в силу", - сообщают активисты.

Также подписание приказа Губерским об увольнении Портнова подтвердила и народный депутат Украины Виктория Сюмар в своем Фейсбуке.

"И сам приказ. Подписанный. Портнова в университете Шевченко не будет", - сообщила Сюмар.

Как сообщалось, возле главного корпуса КНУ им.Т.Шевченко прошла акция протеста против восстановления экс-заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.