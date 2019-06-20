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15:39 20.06.2019

Собрания при участии Филарета не могут быть признаны Поместным собором, их решения никчемны в юридическом и каноническом плане - ПЦУ

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Собрания при участии Филарета не могут быть признаны Поместным собором, их решения никчемны в юридическом и каноническом плане - ПЦУ

В Украинской православной церкви (Православной церкви Украины, ПЦУ) заявляют, что собрания при участии почетного патриарха Филарета никоим образом не могут быть признаны Поместным собором, а их решения являются никчемными в юридическом и каноническом плане.

"Такие собрания ни в коем случае не могут быть признаны Поместным собором, а их решения изначально никчемные в юридическом и каноническом значении этого термина, они не порождают юридических последствий и не подлежат исполнению", - говорится в заявлении пресс-службы Киевской митрополии Украинской православной церкви.

В заявлении указано, что согласно действующему уставу такие собрания могут быть созваны патриархом Филаретом лишь вместе со Священным синодом УПЦ-КП, а не единолично. В документе также утверждается, что Священный синод УПЦ-КП как орган, который приостановил свою деятельность, не принимал решения о созыве Поместного собора.

"Лица, которых почетный патриарх Филарет созвал на собрание во Владимирский собор, никем не уполномочены, а это означает, что даже согласно норм уже не действующего устава УПЦ-КП, собрание, проведенное 20 июня 2019 года во Владимирском соборе в Киеве, является собранием произвольно созванных клириков и мирян, а не Поместным собором", - отмечается в заявлении.

В Киевской митрополии ПЦУ утверждают, что созыв таких собраний с целью отделения УПЦ в новую структуру с предоставлением ей названия патриархата и утверждения своего руководства в ней, является грубым нарушением апостольских правил.

"Мы призываем почетного патриарха Филарета и лиц, которые брали участие в собрании, понимать все пагубные последствия такого поступка и остановить подрыв единства церкви и единства украинского народа", - говорится в документе.

Кроме того, в заявлении говорится, что участие клириков в таких антиканонических действиях является предлогом для категорического отказа в дальнейшем по их прошению быть принятым в состав епископата Православной церкви Украины.

В Церкви проинформировали, что на ближайшем заседании Священного синода ПЦУ, которое созвано митрополитом Епифанием на 24 июня, будут приняты решения, связанные с действиями, произошедшими 20 июня.

Теги: #церковь #упц_кп #пцу
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