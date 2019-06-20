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14:57 20.06.2019

В УПЦ-КП отменили постановление Собора от 15 декабря 2018 года по сбору подписей о ликвидации Киевского патриархата

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В УПЦ-КП отменили постановление Собора от 15 декабря 2018 года по сбору подписей о ликвидации Киевского патриархата

Собрание, проведенное в четверг почетным патриархом Филаретом и названное им "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата", отменило постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП).

"Поместный собор не утверждает, а отменяет постановление архиерейского или так называемого Поместного собора, поскольку это был не Поместный собор, а сбор подписей архиереев, одного священника и двух мирян об условной ликвидации УПЦ Киевского патриархата по требованию Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея. Без условной ликвидации Киевского патриархата не могло быть объединительного собора украинских Церквей 15 декабря 2018 года и предоставления Томоса об автокефалии", - говорится в постановлении "Поместного собора" УПЦ-КП, текст которого есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Постановляется, что Украинская православная церковь Киевского патриархата "зарегистрирована государственным органом и продолжает свое существование и деятельность".

Кроме того, подтверждено, что главой УПЦ-КП продолжает быть патриарх Киевский и всея Руси Филарет, "избранный пожизненно на Поместном соборе УПЦ Киевского патриархата 20-22 октября 1995 года".

В соответствии с постановлением, УПЦ-КП продолжает быть собственником всех средств и имущества, приобретенного за собственные деньги или переданных государственными органами или органами местного самоуправления, включая храмы, монастыри, учебные заведения. Все банковские счета являются счетами Киевской патриархии как юридического лица.

Все монастыри Киева - Михайловский Златоверхий, Феодосиевский, Выдубицкий (Михайловский), а также Николаевский (Богуславский), как и все приходы Киева, принадлежат управлению Киевской патриархии, подчеркивается в документе.

В постановлении отмечается, что Томос об автокефалии, предоставленный Украинской православной церкви (ПЦУ) 6 января 2019 года в Константинополе (Стамбуле), не соответствует уставу автокефальных Церквей, поэтому ставит УПЦ в зависимость от Константинопольского патриархата.

"Собор благодарит Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея и всех архиереев Матери-Церкви за попытку решить украинскую церковную проблему, но нас не устраивает содержание Томоса об автокефалии Православной церкви Украины", - говорится в постановлении.

В документе отмечается, что действующим уставом УПЦ-КП является устав об управлении УПЦ-КП, принятый на соборе 13 мая 2016 года и зарегистрированный Министерством культуры Украины 8 июля 2016 года.

Теги: #церковь #упц_кп #собрание
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