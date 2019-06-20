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13:19 20.06.2019

Зурабишвили исключает "православной союз" Грузии с Россией

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Зурабишвили исключает "православной союз" Грузии с Россией

 Президент Саломе Зурабишвили заявляет, что Грузия не может иметь православного союза со страной, оккупировавшей ее территории.

"Какой православный союз может существовать с той страной, которая является оккупантом не только наших территорий, но и борется с религией, христианскими правилами... Здесь нет ничего православного! Для России это обычный метод, когда религия используется для достижения политических целей", - написала в четверг в социальных сетях Зурабишвили.

Так она прокомментировала сорванное в четверг заседание в Тбилиси Межпарламентской ассоциации православия, в которой принимает участие российская делегация. Ранее в четверг члены парламентской фракции "Европейская Грузия" сорвали заседание Межпарламентской ассоциации православия, проходившее в зале заседаний законодательного органа.

Члены фракции блокировали трибуну и потребовали выдворения из зала российских делегатов во главе с президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым.

"Мы не допустим, чтобы в грузинском парламенте находились оккупанты нашей страны. Заседание межпарламентской ассамблеи может быть продолжено лишь в случае выдворения из зала заседаний членов российской делегации", - заявила журналистам депутат фракции "Европейская Грузия" Елена Хоштария.

Она призвала сограждан прийти к парламенту и выразить протест против нахождения российских депутатов в Грузии.

Лидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе сообщил журналистам, что сорванное оппозицией заседание Межпарламентской оппозиции православия в зале заседаний законодательного органа Грузии будет продолжено в пятницу в одной из гостиниц Тбилиси.

"Мы отчасти разделяем протест оппозиции. В частности, российский депутат, президент Межпарламентской ассоциации православия Сергей Гаврилов не должен был вести сегодняшнее заседание и занимать кресло председателя парламента. Заседание по протоколу должен был вести генеральный секретарь организации депутат из Греции. Сорванное заседание будет продолжено в пятницу в одной из гостиниц Тбилиси", - заявил Мдинарадзе.

В эти часы у здания парламента собираются представители оппозиционных партий, которые требуют выдворения российских депутатов, участвующих в работе ассамблеи, из Грузии.

Теги: #зурабишвили #грузия #православие #церковь
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