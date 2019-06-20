События

07:36 20.06.2019

Штаб ООС: за минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военный, один получил ранения, еще один - боевое травмирование

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Штаб ООС: за минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военный, один получил ранения, еще один - боевое травмирование

За минувшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, по украинские позиции были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате чего погиб украинский военнослужащий, один получил ранения и еще один - боевое травмирование, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки один украинский защитник погиб, один получил ранения и еще один - боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащему Минским договоренностям", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевик 14 раз обстрелял позиции ООС: район Новотроицкое - из гранатометов различных систем; дважды Лебединское - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Марьинка - из стрелкового оружия; два раза Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; четыре раза по окраине Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; Павлополь - из автоматических гранатометов; дважды Богдановку - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; окраину Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военных были обстреляны 10 раз: в районе Новозвановки - из автоматическим гранатометов; возле Луганского - из автоматических гранатометов; Зайцево - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; Попасное - гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы; дважды Крымское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Светлодарск - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; два раза район Новотошковского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Южного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По данным украинской разведки 19 июня один боевик уничтожен и один ранен.

"С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил… один украинский военнослужащий получил ранения", – добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "ВОСТОК" боевики совершили один обстрел позиций ООС: вблизи Павлополя - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики один раз обстрелял позиции ООС: окраину Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Теги: #оос #сводка
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