Нидерланды направят запросы в РФ и Украину с требованием допроса подозреваемых в крушении рейса MH17

Нидерланды направят запросы в Российскую Федерацию и Украину с требованием допроса Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко, подозреваемых в крушении рейса MH17 в небе над Донбассом в 214 году, заявляет главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке.

"Мы обратимся к Российской Федерации с просьбой выдать этих подозреваемых. Мы также будем ставить требования допросить этих подозреваемых. Также будет формальное обращение к Украине, чтобы допросить украинского подозреваемого", - сказал Вестербеке на пресс-конференции в среду в Утрехте (Нидерланды).

Он пояснил: "Мы не обращаемся с просьбой об экстрадиции. Потому что это запрещено украинской и российской Конституцией, но мы еще раз призовем Российскую Федерацию к сотрудничеству".