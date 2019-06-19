Четверо подозреваемых в гибели рейса МН17 будут привлечены к ответственности, даже если сами не нажимали кнопку – главный прокурор Нидерландов

Подозреваемые в гибели рейса МН17 Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко сами не стреляли по самолету, но они организовали доставку вооружения, поэтому их считают подозреваемыми, отмечает глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке.

"Эти четверо подозреваемых на июль 2014 года были вовлечены в конфликт. Их целью было закрепиться на востоке Украины. Использовались средства противовоздушной обороны. И эти четверо человек подозреваются в том, что сотрудничали в июле 2014 года, что привело к тому, что был сбит пассажирский самолет. Никто из них не нажал кнопку сам, но они тесно сотрудничали с целью доставки вооружения, и поэтому их можно считать подозреваемыми в том, что они причастны к сбиванию МН17", - сказал он на пресс-конференции в среду в Утрехте.

Вестербеке указал, что согласно уголовному законодательству Нидерландов, если даже человек не присутствовали при совершении преступления, но был причастен к нему, он также является виновным.

"Поэтому эти четверо подозреваемых будут привлечены к ответственности за крушение самолета и за причастность к смерти пассажиров по ст.162 Уголовного кодекса Нидерландов", - пояснил главный прокурор.

Вестербеке отметил, что при принятии решения о привлечении данных лиц к ответственности будет учтен военный конфликт, происходивший на Донбассе.

"Есть версия, что хотели сбить военный самолет, а не пассажирский. Даже если план был такой, мы все равно будем преследовать их за сбивание МН17. То, что они хотели совершить, и что совершили на самом деле – будет определено судом", - подчеркнул он.