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14:47 19.06.2019

Суд над подозреваемыми в трагедии МН17 начнется 9 марта 2020 года в Гааге в 10.00

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Суд над подозреваемыми в трагедии МН17 начнется 9 марта 2020 года в Гааге в 10.00

Суд над подозреваемыми в трагедии рейса МН17 начнется в 10 утра 9 марта 2020 года в суде в Гааге. Соответствующее объявление сделал глава Совместной следственной группы (ССГ) Фред Вестербейке (Fred Westerbeke).

«Мы думаем, что сможем передать дело в суд до конца года. Уголовный процесс состоится в суде в Гааге, который проведет заседания в условиях усиленной безопасности в уголовно-криминальном комплексе Схиппола… Суд информировал нас, что уголовное преследование подозреваемых начнется 9 марта 2020 в 10 утра», - сказал он.

При этом Вестербейке обратился к подозреваемым с призывов присутствовать во время судебного процесса или контактировать с ССГ до процесса. Вместе с тем, он предупредил, что «суд пройдет, даже если они примут решение не присутствовать».

Ранее ССГ назвала имена четырех подозреваемых в гибели рейса МН17 малазийских авиалиний в небе над Украиной 17 июля 2014 года: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

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Теги: #расследование #мн17 #обвинение #суд #боинг777
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