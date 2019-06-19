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14:21 19.06.2019

Следствие назвало четырех подозреваемых в трагедии рейса МН17: Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко

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Следствие назвало четырех подозреваемых в трагедии рейса МН17: Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко

Совместная следственная группа (JIT) начинает уголовное преследование четырех подозреваемых по делу о гибели самолета Boeing-777 в небе над Украиной в 2014 году, заявил представитель JIT на брифинге в среду.

"Сегодня мы достигли той стадии, когда мы имеем возможность сказать, что мы можем подвергнуть уголовному преследованию четырех человек, которых мы считаем подозреваемыми и виновными (в этом деле - ИФ)", - сказал представитель JIT

"Эти четыре человека - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Подозреваемые Гиркин, Дубинский и Пулатов имеют российское гражданство и, по нашей информации, они сейчас находятся в России. Подозреваемый Харченко имеет украинское гражданство, мы полагаем, что он находится на востоке Украины - на территории, неподконтрольной центральным властям", - отметил другой сотрудник JIT.

"Сегодня мы выдали международные ордера на арест первых подозреваемых, которых мы подвергнем уголовному преследованию. Их также добавят в национальные и международные списки разыскиваемых лиц", - сказал представитель следствия.

Суд над подозреваемыми в трагедии рейса МН17 начнется в 10 утра 9 марта 2020 года в суде в Гааге. Соответствующее объявление сделал глава совместной следственной группы Фред Вестербейке (Fred Westerbeke).

"Мы думаем, что сможем передать дело в суд до конца года. Уголовный процесс состоится в суде в Гааге, который проведет заседания в условиях усиленной безопасности в уголовно-криминальном комплексе Схиппола... Суд информировал нас, что уголовное преследование подозреваемых начнется 9 марта 2020 в 10 утра", - сказал он.

Представители международной совместной следственной группы заявили, что считают фигурантов дела ответственными за крушение рейса МН17 и гибель пассажиров. "Мы считаем их ответственными за крушение MH17. Что они хотели и сделали - будет установлено судом ", - сказал представитель следствия.

"Мы не будем запрашивать об экстрадиции этих четырех подозреваемых, так как российская конституция, как и украинская, запрещают экстрадицию своих граждан", - отметил он.

Один из бывших лидеров ополчения Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) отказался комментировать предъявленные ему совместной следственной группой обвинениям по крушению Boeing MH17 в 2014 году. "Никаких комментариев не даю. Могу сказать только, что ополчение Boeing не сбивало", - сказал он "Интерфаксу" в среду.

При этом Стрелков не собирается давать показания по этому делу. "Нет, не буду, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса" - Ополчение не имеет к этому (катастрофе) отношения. Я даже не хочу это комментировать - ни я, ни другие ополченцы ни при чем".

Бывший глава разведки самопровозглашенной ДНР Сергей Дубинский проживает в России, и не имеет отношения к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе, заявили "Интерфаксу" в его окружении.

"Сергей отошел от дел еще в 2014 году, с тех пор живет в России. Никакого отношения к "Боингу" он не имеет, военными делами не занимается, живет непубличной жизнью", - сказал его представитель.

При этом Дубинский не собирается давать показания по делу о крушении рейса МН17. "Ни на какой суд он не собирается, никаких показаний давать не будет, потому что не о чем. На Запад тоже не выезжает", - сказал собеседник агентства.

Самолет Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 чел. Все погибли.

Теги: #расследование #мн17 #обвинение #боинг777
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