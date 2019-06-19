Рада почтила память Тымчука
Верховная Рада Украины почтила минутой молчания гибель народного депутата из фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука.
"Мы знали его как большого украинского патриота, подполковника запаса, координатора группы "Информационное сопротивление", которая с 2014 года очень много сделала для освещения правды о российской агрессии в Украине", - сказал председатель парламента Андрей Парубий, закрывая пленарное заседание в среду.
Ранее в этот день нардеп Антон Геращенко сообщил, что в Киеве в среду Дмитрий Тымчук в своем доме во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное огнестрельное ранение.