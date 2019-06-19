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14:01 19.06.2019

Кабмин инициирует проверку законности решения Харьковского горсовета относительно переименования проспекта Григоренко

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Кабмин инициирует проверку законности решения Харьковского горсовета относительно переименования проспекта Григоренко

 Кабинет министров Украины обратится в правоохранительные органы для проверки законности решение Харьковского городского совета о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

С такой инициативой выступил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на заседании правительства в среду.

В ответ на это министр юстиции Павел Петренко добавил: "Мы можем обратиться к местному совету, так как они являются субъектом местного самоуправления, как высший орган исполнительной власти относительно недопустимости нарушения закона. Также мы имеем право обратиться к правоохранительным органам, для того, чтобы они провели проверку.

После чего премьер-министр Владимир Гройсман поручил подготовить такое обращение.

Ранее в этот день Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова. В поддержку такого решения проголосовали 59 депутатов, против – 13.

Теги: #переименование #проспект #харьков #кабмин
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