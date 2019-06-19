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11:31 19.06.2019

Горсовет Харькова проголосовал за возвращение проспекту Григоренко имени маршала Жукова

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Горсовет Харькова проголосовал за возвращение проспекту Григоренко имени маршала Жукова

Харьковский городской совет в среду рассмотрел вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова и поддержал соответствующее решение.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в поддержку такого решения на сессии в среду проголосовали 59 депутатов, против – 13.

Решение предусматривает также, что имя Петра Григоренко будет присвоено новой улице (пробивке) от ул. Рымарская до ул. Клочковская.

Как сообщалось, в мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова и убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года.

В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс.голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

Теги: #переименование #проспект #харьков #горсовет
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