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08:10 19.06.2019

Во Львовской области 30 приусадебных участков остаются подтопленными– ГСЧС

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Во Львовской области 30 приусадебных участков остаются подтопленными– ГСЧС

 Во Львовской области в результате интенсивных осадков остаются подтопленными 30 приусадебных участков сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 19 июня остаются подтопленными 30 приусадебных участков в с. Колодец Николаевского района. Уровень воды постепенно спадает. Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды и оказанию помощи населению", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.

Теги: #львовская #подтопления #украина
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