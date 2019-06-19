Во Львовской области 30 приусадебных участков остаются подтопленными– ГСЧС

Во Львовской области в результате интенсивных осадков остаются подтопленными 30 приусадебных участков сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 19 июня остаются подтопленными 30 приусадебных участков в с. Колодец Николаевского района. Уровень воды постепенно спадает. Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды и оказанию помощи населению", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.