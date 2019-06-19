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08:00 19.06.2019

Совет США по географическим названиям внес изменения в транскрипцию написания Киева в международной базе

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Совет США по географическим названиям внес изменения в транскрипцию написания Киева в международной базе

Совет США по географическим принял решение внести изменения в учетные регистры баз иностранных географических указаний, на которые ссылаются международные организации и компании и заменить в международной базе написание названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv",сообщает пресс-служба посольства Украины в США в Фейсбук.

"Отныне в этих базах единственной согласованной ("Approved") транскрипцией названия украинской столицы обозначено KYIV. Это важный шаг и свидетельства неизменной поддержки Украины со стороны США на пути восстановления исторической идентичности", - говорится в сообщении посольства во вторник вечером.

Теги: #сша #украина #название
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