События

07:33 19.06.2019

Пелоси призвала Трампа уйти от "жестокой" и "неэффективной" иммиграционной политики

1 мин читать
Пелоси призвала Трампа уйти от "жестокой" и "неэффективной" иммиграционной политики

 Спикер Палаты представителей США в ответ на угрозы президента Дональда Трампа о начале массовой депортации незаконных мигрантов призвала его уйти от "жестокой" политики и работать вместе с демократами над "эффективной иммиграционной реформой".

"Президент должен уйти от этой жестокой, неэффективной и дискриминационной политики и работать с демократами, чтобы поддержать разумную, эффективную иммиграционную реформу, которая чтит наши ценности и сохраняет семьи вместе и в безопасности", - отметила Пелоси в заявлении, опубликованном на ее сайте.

По ее мнению, Трамп должен также прекратить "саботировать добросовестные, конструктивные двухпартийные усилия Конгресса по устранению коренных причин ситуации путем блокирования финансирования гуманитарных усилий в Центральной Америке".

"Новая угроза президента о массовой депортации - это акт абсолютной злобы и фанатизма, предназначенный исключительно для того, чтобы вселить страх в наши общины", - добавила спикер.

Президент США заявил в понедельник, что американские власти начнут на следующей неделе депортацию миллионов иммигрантов, которые находятся в Соединенных Штатах незаконно.

"На следующей неделе Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) начнет процесс депортации миллионов нелегалов, которые незаконно нашли свой путь в Соединенные Штаты. Они будут выдворены так же быстро, как и пришли ", - написал Трамп в своем твиттере.

По оценкам, 12 млн иммигрантов, главным образом из Мексики и Центральной Америки находятся в Соединенных Штатах нелегально.

Теги: #пелоси #сша #мигранты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:17 19.06.2019
Помпео предупредил Иран об ответе США в случае гибели хотя бы одного американского солдата – СМИ

Помпео предупредил Иран об ответе США в случае гибели хотя бы одного американского солдата – СМИ

08:00 19.06.2019
Совет США по географическим названиям внес изменения в транскрипцию написания Киева в международной базе

Совет США по географическим названиям внес изменения в транскрипцию написания Киева в международной базе

06:08 19.06.2019
США будут получать $500 млрд в год от тарифов на китайские товары – Трамп

США будут получать $500 млрд в год от тарифов на китайские товары – Трамп

05:04 19.06.2019
Трамп официально объявил о намерении баллотироваться в президенты США и обвинил демократов в желании уничтожить США

Трамп официально объявил о намерении баллотироваться в президенты США и обвинил демократов в желании уничтожить США

02:29 19.06.2019
Сенаторы США напоминают Трампу, что Конгресс не санкционировал военные действия против Ирана

Сенаторы США напоминают Трампу, что Конгресс не санкционировал военные действия против Ирана

00:32 19.06.2019
Волкер готов к контактам с российской стороной, хоть и не видит у нее готовности к решению украинской проблемы

Волкер готов к контактам с российской стороной, хоть и не видит у нее готовности к решению украинской проблемы

23:24 18.06.2019
Шанахан отозвал свою кандидатуру на пост главы Пентагона, его преемником станет Марк Эспер – Трамп

Шанахан отозвал свою кандидатуру на пост главы Пентагона, его преемником станет Марк Эспер – Трамп

22:31 18.06.2019
Восьмой турист из США умер в Доминикане при странных обстоятельствах

Восьмой турист из США умер в Доминикане при странных обстоятельствах

21:56 18.06.2019
Шанахан отозвал свою кандидатуру на пост главы Пентагона, его преемником станет Марк Эспер – Трамп

Шанахан отозвал свою кандидатуру на пост главы Пентагона, его преемником станет Марк Эспер – Трамп

18:28 18.06.2019
Трамп не хочет военных действий против Ирана, но готов применить силу в случае риска ядерной угрозы

Трамп не хочет военных действий против Ирана, но готов применить силу в случае риска ядерной угрозы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный получил боевые травмы

ЦИК в понедельник зарегистрировала 461 кандидата в нардепы

В мае на Донбассе погибло 8 военных

Созванное Филаретом на 20 июня собрание "Поместным собором Киевского патриархата точно не будет", заявляет архиепископ Евстратий

ООС: сообщения о якобы занятия украинскими подразделениями позиций непосредственно на территории города Донецка - фейковые

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Львовской области 30 приусадебных участков остаются подтопленными– ГСЧС

Боевики НВФ 11 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения– штаб ООС

Во Львове впервые в мире проведут подсчет бродячих котов

У границы с РФ задержан автомобиль с водкой и рыболовным снаряжением - Госпогранслужба

Прокуратура требует вернуть в земли запаса Харькова участок стоимостью 9 млн грн

Госавиаслужба приняла решение восстановить сертификат авиакомпании "Yanair"

На Закарпатье бойцы 128-й ОГШБр ВСУ приступили к трехнедельным учениям ORBITAL

Гройсман: решение о сокращении на 50% госадминистраций будет вынесено на заседание правительства

Макеенко опроверг слухи о продаже телеканала "Прямой"

Зеленский пригласил немецкий бизнес участвовать в инвестиционном совете при АП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА