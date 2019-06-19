Пелоси призвала Трампа уйти от "жестокой" и "неэффективной" иммиграционной политики

Спикер Палаты представителей США в ответ на угрозы президента Дональда Трампа о начале массовой депортации незаконных мигрантов призвала его уйти от "жестокой" политики и работать вместе с демократами над "эффективной иммиграционной реформой".

"Президент должен уйти от этой жестокой, неэффективной и дискриминационной политики и работать с демократами, чтобы поддержать разумную, эффективную иммиграционную реформу, которая чтит наши ценности и сохраняет семьи вместе и в безопасности", - отметила Пелоси в заявлении, опубликованном на ее сайте.

По ее мнению, Трамп должен также прекратить "саботировать добросовестные, конструктивные двухпартийные усилия Конгресса по устранению коренных причин ситуации путем блокирования финансирования гуманитарных усилий в Центральной Америке".

"Новая угроза президента о массовой депортации - это акт абсолютной злобы и фанатизма, предназначенный исключительно для того, чтобы вселить страх в наши общины", - добавила спикер.

Президент США заявил в понедельник, что американские власти начнут на следующей неделе депортацию миллионов иммигрантов, которые находятся в Соединенных Штатах незаконно.

"На следующей неделе Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) начнет процесс депортации миллионов нелегалов, которые незаконно нашли свой путь в Соединенные Штаты. Они будут выдворены так же быстро, как и пришли ", - написал Трамп в своем твиттере.

По оценкам, 12 млн иммигрантов, главным образом из Мексики и Центральной Америки находятся в Соединенных Штатах нелегально.