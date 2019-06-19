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06:04 19.06.2019

Во Львове впервые в мире проведут подсчет бродячих котов

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Во Львове впервые в мире проведут подсчет бродячих котов

Во Львове впервые в мире проведут подсчет бродячих котов, сообщила на пресс-конференции директор коммунального предприятия "Лев" Оксана Кошак.

По ее словм, подсчет проведут 26-30 июня.

"До сегодняшнего дня ни один муниципалитет, ни один город мира не нашел методику, благодаря которой можно было бы подсчитать бродячих котов. Мы будем первыми", -- цитирует слова Оксаны Кошак пресс-служба Львовского городского совета.

По ее словам, во Львове трижды проводили подсчет бродячих собак, поэтому "схема работы понятна" и в сотрудничестве ее адаптировали под привычки и поведенческие особенности кошачьих.

Соучредитель международной платформы Animal-ID.info Виктор Копач рассказал о разработанном мобильном приложении, которое позволяет отслеживать количество бездомных собак.

"В Европе проблема собак практически решена, а вот с котами проблема кое-где больше, чем у нас. Поэтому мы адаптировали нашу систему, чтобы работать с котами", рассказал Копач.

По его словам, система позволяет получать данные не только о количестве котов, но и места скопления и получив набор таких данных, власти города смогут предпринять адекватные меры для работы с котами в будущем.

По его словам, заинтересованность методикой подсчета котов в целом проявили уже 15 стран. В частности, после Львова подсчет котов проведут в Германии.

Теги: #львов #счет #украина #коты
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