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23:01 18.06.2019

Макеенко опроверг слухи о продаже телеканала "Прямой"

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Макеенко опроверг слухи о продаже телеканала "Прямой"

Владелец телеканала "Прямой" Владимир Макеенко опроверг слухи о возможной продаже телеканала соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку, сообщает "Прямой".

"Прямой" канал никому не продам! Поэтому, хочу успокоить сотрудников телеканала и разочаровать оппонентов. Телеканал успел завоевать доверие зрителя и отстаивает развитие демократических процессов в стране. Поэтому даже речи не может быть о продаже телеканала", - говорится в сообщении, на официальном сайте прямого во вторник вечером.

Макеенко отметил, что в условиях рисков для информационной безопасности Украины готов рассмотреть возможность покупки ряда телеканалов.

"В условиях угрозы информационной безопасности я готов рассмотреть вопрос покупки таких каналов, как "112" и "ZiK", - заявил Макеенко.

По мнению владельца телеканала "Прямой" появление информации о продаже телеканала является провокацией, связанной с активными политическими процессами в Украине.

Теги: #телеканал #продажа #украина
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