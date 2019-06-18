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21:56 18.06.2019

Шанахан отозвал свою кандидатуру на пост главы Пентагона, его преемником станет Марк Эспер – Трамп

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Шанахан отозвал свою кандидатуру на пост главы Пентагона, его преемником станет Марк Эспер – Трамп

И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан решил отказаться от борьбы за "постоянный" пост министра обороны, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан проделал прекрасную работу. Но он решил не продолжать процесс утверждения (в должности постоянного главы оборонного ведомства - ИФ), так как хочет уделить больше времени семье", - написал он в своем твитере.

Трамп пояснил, что назначит новым и.о. главы Пентагона Марка Эспера, который до сих пор занимал пост министра сухопутных сил США.

Шанахан исполнял обязанности министра обороны США с января 2019 года. С 2017 года он был заместителем главы Пентагона, а ранее занимал высокие должности к компании Boeing.

О возможных иных причинах, подтолкнувших Шанахана к отказу от борьбы за пост главы Пентагона, не сообщается. Ранее в июне американские СМИ опубликовали подробности о бурной ссоре Шанахана с женой в 2010 году. С тех пор они развелись.

Теги: #сша #решение #пентагон
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